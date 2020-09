Genio de Twitter subió el guion completo y original de Shrek 2

Un usuario de Twitter, quien ha sido catalogado de héroe en los últimos días, se dio el trabajo de compartir el guion original, en inglés, de Shrek 2.

La cuenta se llama The Entire Shrek 2 Script y cuenta con más de 25 mil seguidores y seguidoras, además de tener miles de likes en sus publicaciones.

Como la red social del pajarito sólo permite 280 caracteres, este bot programado comparte extractos de los diálogos, algunos más geniales que otros que, de seguro, al leerlo te transportará al mágico reino de “Muy muy lejano”.

Very sorry to have wasted your time, Miss Godmother.

— The Entire Shrek 2 Script (@ShrekScriptLol) September 24, 2020