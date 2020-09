Al Bano y su relación con su pariente político: “Mi consuegro Andrónico Luksic me ha invitado a la Patagonia, pero yo no soporto el frío”

Por primera vez en mucho tiempo, el famoso cantante italiano, Al Bano Carrisi, habló en entrevista para Chile.

En el adelanto de la conversación que tuvo el italiano con Cada Día Mejor, se refirió a la buena relación que tiene su pariente político chileno, el empresario Andrónico Luksic, cuyo hijo Davor está casado con la hija del cantante, Cristel, fruto de su relación con la también reconocida Romina Power.

“Me ha invitado muchas veces a la Patagonia, yo soporto todo, pero no soporto el frío y me han dicho que en la Patagonia hay nieve, nieve, nieve; frío, frío, frío“, aseguró Al Bano Carrisi.

El cantante también habló con Alfredo Lamadrid del dolor que aún le provoca la desaparición de su hija Ylenia, quien fue vista por última vez, en Estados Unidos, en 1994. “Los años 90 han sido los más duros de mi vida. El divorcio, mi hija, varios problemas. He tenido una pequeña lucha con Dios. Fui educado en la religión cristiana pero estas cosas no las acepté”, contó.

Así, mismo agregó que “también en los momentos malos que suceden en la vida. Ahora estoy en paz. El dolor nunca te abandona. Porque perder una hija es la desgracia más grande que un padre puede aceptar. Pero cristianamente tienes que aceptarlo”.

La entrevista, que saldrá este domingo 27 de agosto a las 12:30 hrs. en La Red, será parte del espacio de Alfredo Lamadrid, quien también conversó con la cantante española Luz Casal.