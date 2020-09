¡Tristes noticias! Falleció Longcat, uno de los gatos más famosos de Internet

Todos los que se han criado con Internet, saben de la existencia de Longcat, uno de los gatos más populares del mundo, quien se volvió viral en 2005 por medir 65 cm cuando era levantado.

El verdadero nombre del felino era Nobiko, y vivía en la prefectura de Kochi, Japón.

Según consignó Comic Book, la triste noticia de su fallecimiento fue dada a conocer por el reportero Kris Cheng, quien aseguró que su dueño vio a Longcat tendido en su casa, totalmente débil.

Tras ser llevado al veterinario, el querido gato de 18 años falleció.

“Nobiko era el mayor de varios gatos en la casa, y sus dueños están lidiando con la noticia lo mejor que pueden“, señalaron desde el medio.

yes, it’s true. long cat, known as nobiko in japan, has left us. https://t.co/Alk76dB98h pic.twitter.com/8MOSnWYH60

— isabella steger (@stegersaurus) September 20, 2020