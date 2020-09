Chris Evans publicó por error fotografía íntima en sus Instagram Stories

Este fin de semana, Chris Evans publicó por error una fotografía de sus genitales en Instagram Stories.

Pese a que el actor se percató rápidamente y la borró en cuestión de segundos, algunos de sus fans sí la vieron y la viralizaron.

El intérprete de Capitán América se encontraba jugando con un grupo de amigos Heads Up, un popular juego online.

La publicación de esta viralizada imagen se provocó porque estaba en su rollo fotográfico y, al grabar la pantalla con el juego, no notó que se veía, por lo que compartió el registro en sus redes sociales.

Su error generó diversas opiniones en redes sociales, donde algunos de sus seguidores le han enviado mensaje de apoyo, mientras otros se han encargado de compartir la imagen.

Es más, esta filtración provocó que su colega de Marvel, Mark Ruffalo, y su hermano, Scott Evans, bromearan sobre la situación en redes sociales.

.@ChrisEvans Bro, while Trump is in office there is NOTHING you could possibly do to embarrass yourself. See… silver lining.

— Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) September 13, 2020