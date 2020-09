Las tiernas imágenes que dejó un panda recién nacido y su mamá

Tiernas imágenes entre un cachorro panda nacido el 21 de agosto y su madre fueron captadas por las cámaras que el zoológico de Washington, en Estados Unidos, tiene para monitorear el comportamiento de ambos ejemplares.

Según la bitácora que publica el zoológico, este jueves se pudo captar al cachorro moviéndose más y ya con las características marcas negras en los ojos y brazos de los panda, mientras todavía se puede observar que tiene los ojos cerrados.

El zoológico además explicó algunas particularidades de los cachorros de esta especie como que “al nacer, la cola de un panda gigante mide unos 5 centímetros de largo, aproximadamente una cuarta parte del tamaño de su cuerpo. Con el tiempo, los cachorros crecen hasta la cola. Durante las próximas semanas, también veremos que el pelaje de nuestro cachorro se transforma de suave y tenue a lanudo y grueso”.

En el zoológico de Washington han nacido varios cachorros de panda, una especie que está en peligro de extinción y que vive en ambientes protegidos en China, único lugar del mundo donde están en libertad.

🐼❤️ Our giant panda cub is growing! As our newborn packs on the grams, it is becoming a bit easier to spot on the Panda Cam. Now that the cub’s markings have come in, we have a few weeks to go before the next big milestone. ✏️ UPDATE: https://t.co/Lwc2pZVJAE. #PandaStory pic.twitter.com/Wjm4HbPEc0

— National Zoo (@NationalZoo) September 9, 2020