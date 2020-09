El ingenio de una profesora en pandemia: Usó un cd para reflejar un cuaderno y explicar a sus alumnos

Sin duda la pandemia, el confinamiento y la suspensión de clases presenciales han obligado a los profesores a innovar día a día para motivar a sus alumnos y explicar los contenidos que muchas veces se dificultan aún más al no tener un pizarrón a mano ni la posibilidad de responder inmediatamente a las consultas de los alumnos.

Teniendo en cuenta todo esto, Sarah Conway, una profesora de Ontario, Canadá, publicó en su cuenta en Twitter la idea que tuvo para mostrarles a sus alumnos su cuaderno con fórmulas matemáticas ante la falta de un pizarrón.

Lo hizo usando un cd, un lápiz grafito y cinta adhesiva, elementos que puestos sobre la cámara del computador logran el efecto espejo para mostrar así el cuaderno a los alumnos.

La iniciativa se viralizó, acumulando miles de “me gusta” y otros comentarios con más ideas innovadoras especiales para los profesores en tiempos de pandemia.

Attention Remote Teachers: Do you want to share a document in a Teams mtg but don’t have a document camera? Here is a hack for you! pic.twitter.com/NSrH1JvU9o

— Sarah Conway (@Miss_S_Conway) September 7, 2020