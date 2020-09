Miley Cyrus reveló que dejó el veganismo porque su cerebro no estaba funcionando

La cantante Miley Cyrus reveló en una reciente entrevista con The Joe Rogan Experience que dejó el veganismo por diversas razones.

En la conversación, la intérprete de “Midnight Sky” contó que “tuve que introducir pescado y omegas a mi dieta porque mi cerebro no estaba funcionando correctamente”.

Luego comentó que fue vegana por más de 7 años, pero que tuvo que dejarlo porque su cuerpo no estaba funcionando correctamente por la falta de omega.

“Consulté con diferentes médicos y varios nutriólogos para llevar una dieta 100% vegetal, pero no fue suficiente para mi cerebro, fui con un médico el cual me recetó productos de pescado que me dan energía y omegas“, explicó.

Al mismo tiempo, la exchica Disney advirtió a sus fanáticos que cada vez que decidan empezar alguna dieta, sea vegana o no, consulten a un profesional de la salud.

“Con esto no estoy diciendo que el veganismo es malo, sólo que si quieres llevar una buena dieta, desde el primer momento debes ir con un profesional, y no hacerlo por tu cuenta”, expresó.