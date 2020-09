¡Emocionó a todos! Abuelito aprendió a escribir y leer durante la cuarentena

Un abuelito ha emocionado a miles de usuarios de redes sociales por aprender a leer y escribir durante la cuarentena por Covid-19.

Según consignó 24 Horas, el señor identificado como Felipe retomó lo que dejó en su adolescencia, cuando se vio en la necesidad de dejar sus estudios por falta de recursos económicos.

Pero él nunca perdió sus ganas, por lo que aprovechó el largo confinamiento por coronavirus para retomar sus estudios y así cumplir su sueño: aprender a leer y escribir.

“Nunca es tarde aprender”, expresó el abuelito que, como si fuera poco, también aprendió un poco de inglés.

Sobre esto, su sobrina comentó que “mi tío no tuvo la oportunidad de ir a la escuela, así que le estoy enseñando a escribir, y escribió los nombres de sus nietos por primera vez“.

My uncle didn’t go to school so I am teaching him how to write and he wrote the names of his grandkids for the first time. 🥺 pic.twitter.com/Wer5Y6vG0u

— Kennya 🏳️‍🌈 (@kennya_ramos) March 17, 2020