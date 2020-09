El tierno registro del papá que salvó la presentación de ballet de su hija de dos años

La presentación de los hijos en diversas actividades extracurriculares siempre es motivo de orgullo para padres y madres, pero no están exentas de problemitas o inconvenientes de última hora, como que los niños olviden parte (o toda) la coreografía que llevan semanas ensayando.

Eso fue lo que le ocurrió a Bella, una pequeña de dos años que simplemente quedó en blanco y no pudo seguir los pasos de la profesora que la llevaba de la mano, todo mal hasta que apareció su salvador: su papá.

Fue así como el padre, tomó la mano de Bella y con su pequeño hermanito en brazos, le recordó cómo eran los pasos, siguiendo la coreografía junto a la niña y al resto del grupo.

El registro se ha viralizado por redes sociales, donde el joven papá recibió cientos de halagos, e incluso el “título” de “padre del siglo”.

And the dad of the century award goes to… 👏 pic.twitter.com/vWtN94DdSt

— LADbible (@ladbible) September 6, 2020