Intervención en virgen del Cerro San Cristóbal generó ola de comentarios y videos

Un gracioso momento vivieron un grupo de usuarios de Twitter siguiendo la duda de uno de sus usuarios: “¿Qué onda el rave de la virgen en el San Cristóbal?”, escribió, adjuntando el video de la intervención que, en la noche del viernes, se realizó en la figura de la Inmaculada Concepción, en la cima del cerro.

La actividad, llamada “Un abrazo para Chile”, tenía como objetivo hacer un gesto iniciando septiembre a través de un espectáculo de mapping y luces en la cima, el que fue transmitido por streaming.

Pero como muchos desconocían el origen del movimiento en el cerro, rápidamente los chistes se hicieron parte de la observación de los tuiteros, usando la plataforma VideoEditBot, que pone canciones de Youtube a videos editados.

Oh yeah all right don't stop the dancing…🎶🎶🎶 pic.twitter.com/lkYibVHAOH

— Daniel (@ChronosVenom) September 5, 2020