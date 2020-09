Autor del cartel de la “polola inteligente” confesó por qué decidió hacerlo

Baltazar Gálvez, el autor del polémico cartel “Polola inteligente” que se viralizó esta semana, reveló cuáles fueron sus razones para compartir este afiche por Ñuñoa.

En conversación con LUN, el joven reveló que lo hizo por su mala suerte en el amor.

Según reveló al medio, días antes de pegar el panfleto por su comuna, tuvo una mala experiencia con una mujer.

Tras esto y, en medio de su “desesperación” por conseguir un “amor real”, puso el aviso para buscar polola que se volvió viral.

“Quería hacer algo que nadie hubiera hecho y se me ocurrió este cartel”, comenzó explicando, para luego agregar que creía “que me iba a escribir una persona, pero me respondieron 600”.

“Había chicas que me querían conocer de México o Argentina. Pero nunca pensé que tendría este impacto”, reveló.

Respecto a las críticas que recibió por machista y arrogante, Gálvez sostuvo que “el concepto de inteligencia es súper fácil de definir y lo resuelve la prueba de coeficiente intelectual, que es de razonamiento y resolver pruebas”.

“Pero yo no iba a poner un afiche con eso (…) nadie lo habría pescado”, dijo, agregando que “si yo pensara que las mujeres no pueden (resolver estos problemas matemáticos) no lo habría puesto (…) No tengo ningún prejuicio sobre el género”.

“Amis amigos con tatuajes, que fuman o les gustan demasiado los animales les va mejor que a mí, que me gusta resolver ecuaciones o hacer cubos rubik”, explicó sobre su mala suerte en el amor.