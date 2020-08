Vestido verde de Melania Trump se convirtió en blanco de memes y ataques al presidente

El vestido de Valentino que utilizó Melania Trump durante una de las jornadas de la Convención Republicana, se convirtió en tendencia en redes sociales.

Esto, porque el outfit de la primera dama era color verde flúor, luciendo bastante similar a las pantallas verdes que se utilizan en el cine o TV para añadir efectos especiales.

Los usuarios de redes sociales utilizaron este vestido de Melania para añadir imágenes en contra del mandatario estadounidense, y otras a favor de Joe Biden, rival de Trump en las elecciones de noviembre.

Dentro de las imágenes que colocaron en la prenda, se pueden ver el logo del movimiento Black Lives Matter y la cifra de muertos en Estados Unidos por el Covid-19, entre otras.

Green screen entry #5 from last night. @StephenAtHome steps in with the montage. pic.twitter.com/ZdfmswKzqV

— Jason Kint (@jason_kint) August 28, 2020