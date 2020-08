Tuiteros argentinos enloquecieron tras ver a Sasha Grey cocinando alfajores

Sasha Grey causó furor entre sus seguidores argentinos de Twitter, luego de compartir fotos de su última creación culinaria.

Esto, porque la exactriz reveló que hizo alfajores y manjar por ella misma.

“Primera vez haciendo alfajores. ¡Incluso hice el dulce de leche! (me tomó 5 horas)“, comentó, asegurando que todo lo hizo ella.

First time making alfajores. I even made the dulce de leche (took me 5 hours) and NOT out of the can! pic.twitter.com/uL6Tw16d72

— Sasha Grey (@SashaGrey) August 28, 2020