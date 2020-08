Macaulay Culkin cumplió 40 años y sus fanáticos no lo pueden creer

Este miércoles, Macaulay Culkin celebró su cumpleaños número 40, y lo hizo con divertidos post en Twitter.

“Oigan, chicos, ¿quieren sentirse mayores? Tengo 40 años. De nada”, partió escribiendo en la red social.

Luego, agregó: “Este es mi don, hago que la gente se sienta vieja. Ya no soy un niño, ese es mi trabajo”.

“Es hora de comenzar mi crisis de la mediana edad”, bromeó.

Su mensaje de cumpleaños sorprendió a sus fanáticos y fanáticas, ya que siguen viéndolo como el inocente niño de Mi Pobre Angelito.

Me trying to do the math to figure out how this is possible pic.twitter.com/opARPHPfAv

— Jennifer Klemann (@JennKlemann) August 26, 2020