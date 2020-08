Taylor Swift donó millonaria suma a joven portuguesa que no tenía para pagar sus estudios en Inglaterra

Taylor Swift ofreció más de 25.000 euros a Vitoria Mario, una joven portuguesa que actualmente reside en Inglaterra.

Según The Guardian, la joven ha vivido en ese país desde 2016, pero no es apta para el apoyo del gobierno británico y su familia no podía permitirse estudiar en la Universidad de Warwick.

A raíz de esta situación, Vitoria compartió su historia en GoFundMe para recibir ayuday así poder recolectar los 45 mil euros que necesita para estudiar.

Fue en ese contexto que la intérprete de “Daylight” descubrió la petición de Mario, donándole los 25 mil euros que le faltaban para su meta.

“Vitoria, descubrí tu historia en línea y me inspiró tanto tu motivación y dedicación para hacer realidad tus sueños. Quiero donarte la cantidad que falta. ¡Buena suerte en todo lo que haces!”, le escribió la cantante.

La portuguesa, que tiene 18 años y obtuvo las mejores notas en sus exámenes, agradeció a Swift por poder hacer realidad su sueño de estudiar matemáticas.