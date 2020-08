Las reacciones tras la inédita venta de merchandising de la viña Santa Helena

Desde un set de cama, hasta sandalias y toallas de playa, es lo que se puede encontrar en la recién lanzada tienda virtual de merchandising de la viña Santa Helena.

El sitio se viralizó rápidamente por las redes sociales, provocando que muchos de los productos de la tradicional marca de vinos ya se encuentren agotados.

Así, las sandalias y hasta la “caja misteriosa” (que no detalla qué tiene en su interior) ya no tienen stock, según indica en horas de la tarde de este miércoles el sitio web de la marca.

Los usuarios de Twitter aprovecharon la ocasión para bromear respecto al variado catálogo de artículos, posicionando a “Santa Helena” como uno de los temas más comentados de la jornada.

Me puse a sapear la tienda de Santa helena y no puedo con tanta ansiedad de no saber que tiene dentro la caja misteriosa. pic.twitter.com/8o5eaH3qSK

— Descontento Social (@rupelupe) August 19, 2020