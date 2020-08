El hashtag #RIPEminem se volvió tendencia y preocupó a los fans del rapero

El hashtag #RIPEminem se volvió tendencia en redes sociales este martes, causando pánico entre los fans del rapero.

La etiqueta comenzó a hacerse popular luego de que un usuario de Twitter publicara un mensaje diciendo que había asesinado al rapero.

El mensaje se difundió ampliamente y hubo varios que temieron por la vida de Eminem, quien está vivo y haciendo cuarentena.

Pese a que se trató de una broma de muy mal gusto, varios seguidores de Eminem se la creyeron y aseguraron que el “2020 es el peor año de la historia”.

yall scared the shit out of me, fuck you #ripeminem #fuckyou — ☯•Mama Died•☯ (@MamaChina10) August 18, 2020

Why is #ripeminem trending he is alive stop doing this it’s 2020 aka the worst year of all time pic.twitter.com/GCdW8ddMhb — MoThaGod (@MoThaGod1) August 18, 2020