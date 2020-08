Desde el New York Times a la India: El caso “Miel Gibson” recorre el mundo

Mientras Chile sigue encerrado, el caso “Miel Gibson” viaja por el mundo. La noticia de la profesora Yohanna Agurto ha llegado a rincones como los Emiratos Árabes, India, Alemania, Francia y Portugal.

Recordemos que el comentado caso inició cuando los representantes legales del actor se contactaran con la emprendedora para que dejaran de usar su imagen. De este modo, el caso causó gran revuelo en redes sociales, mostrando los millones de ejemplos de nombres relacionados a artistas u obras.

Además, este lunes se informó que “Miel Gibson” podrá seguir ocupando su marca pero no su imagen, lo que provocó que ilustradores nacionales se ofrecieran gratuitamente para crearle un nuevo logo.

De igual manera, el caso no quedó en Chile y medios como The New York Times, la BBC y The Himalaya Times publicaron la noticia. Sin contar países como Francia, Brasil, Portugal, España, Alemania y los Emiratos Árabes que también cubrieron la polémica. Así, la historia se contó en todos los idiomas.

“Miel Gibson: Vendedora de miel chilena en situación pegajosa con la estrella de ‘Corazón Valiente'”, tituló The New York Times. Así explicando la relación entre miel y Mel, el medio estadounidense contó la situación de Yohanna Agurto.

Al igual que The New York Times, el portal en español de la BBC explicó el manejo de marketing que realizó la emprendedora chilena.

Los medios latinoamericanos no se quedaron fuera de la cobertura, y países como Brasil, Perú y Colombia también comentaron de lo sucedido:

En Europa la noticia también tuvo cabida. Por ejemplo, en España se lanzó la noticia con alusiones a las polémicas que ha tenido el actor.

“Miel de ‘Miel Gibson’ pone a una emprendedora chilena en agua caliente”, tituló un medio francés.

Así la noticia traspasó el idioma español, con la cobertura de Portugal y Alemania en Europa.

Y para no dejarnos de sorprender India y los Emiratos Árabes también fueron parte de esta noticia.