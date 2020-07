Fanáticos de Taylor Swift exigen que la cantante se postule a la presidencia de Estados Unidos tras anuncio de Kanye West

Tras el comentado anuncio de Kanye West, quien aseguró que se postularía a la presidencia de Estados Unidos en noviembre de este año, los fanáticos de su “enemiga #1”, Taylor Swift, comenzaron una campaña para que la cantante también lo haga.

A través de redes sociales, principalmente Twitter, los seguidores de la intérprete de “Look What You Make Me Do” le exigen que se postule, para hacerle frente, una vez más, al rapero estadounidense, con quien ha protagonizado varios desacuerdos.

Y eso no es todo, ya que los fanáticos de Swift no solo le han pedido a la artista que se postule, ya que también le solicitaron al candidato presidencial demócrata, Joe Biden, que anuncie a Taylor como su vicepresidenta.

Pese a la intención de los seguidores de Taylor Swift, esta solicitud no puede ser aceptada, ya que la ley estadounidense establece que un candidato a la presidencia no puede tener menos de 35 años, edad que la joven solo alcanzará en 2025.

I honestly can’t wait for Taylor Swift to come out and say, “Hey Kanye, Imma let you finish but…” and then BOOM announces that she’s gonna run for president.

— ☁️. (@tswiftwurld) July 5, 2020