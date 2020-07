Kanye West anunció su candidatura a Presidente de Estados Unidos para este 2020

El rapero estadounidense, Kanye West, anunció de manera oficial su candidatura a la presidencia de los Estados Unidos para las próximas elecciones.

A través de su cuenta de Twitter, el artista confirmó su postulación y afirmó que es el momento unificar las visiones y construir el futuro. “Ahora debemos darnos cuenta que la promesa de Estados Unidos es confiar en Dios, unificar nuestra visión y construir nuestro futuro“, señaló.

“Me postulo para presidente de los Estados Unidos“, agregó Kanye West.

Para que su nombre aparezca en las papeletas de las elecciones de noviembre próximo, el rapero deberá inscribirse en la Comisión de Elecciones Federales del país norteamericano.

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States 🇺🇸! #2020VISION

— ye (@kanyewest) July 5, 2020