Cisne murió luego que adolescentes rompieran los huevos con sus crías y su pareja la abandonara

Una triste historia se dio a conocer en Manchester, Inglaterra: una cisne hembra murió tras sufrir distintos eventos.

Según detalló un hombre que siguió su proceso por 12 semanas, Michael James, unos adolescentes le lanzaron piedras y ladrillos a los nidos de los cisnes que se encuentran en un canal en Kearsley.

En uno de los nidos había seis huevos, y tras el ataque, quedaron solo tres.

Luego de esto, el hombre detalla que fue acosada por perros, gallinas y patos, y dos huevos más se perdieron, quedando con solo uno.

Finalmente, su pareja de toda la vida la abandonó tras lo ocurrido, y la cisne fue encontrada muerta esta semana en el nido.

“Me dan ganas de llorar”, escribió el hombre en Facebook. Asimismo, una usuaria consultó si la causa de muerte fue por perros o por estar famélica. Michael James respondió: “Para ser sincero, creo que fue un corazón roto“.

Las autoridades locales intentan dar con el paradero de los jóvenes responsables, ya que los cisnes, sus nidos y sus huevos están protegidos por la ley.

Se desconoce lo qué sucedió con el último huevo que le quedaba a la mamá cisne.

