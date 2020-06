Nano Videos se refiere a la polémica que involucra a Karol Lucero con conocida escena de The Office

Pese a estar varios meses alejado de la televisión, Karol Lucero vuelve a estar en la polémica. Esta vez, porque fue acusado de ser uno de los rostros que promocionan a Mastery IM Academy, una ente que no se encuentra inscrita en el Registro de Corredores de Bolsa y Agentes de Valores.

Tras varios mensajes en su contra, el expokemón ha asegurado a través de sus redes sociales que no forma parte de IMarkets Live y que su único vínculo con ellos fue haber tomado un par de cursos.

Sus declaraciones no convencieron a nadie, por lo que Nano Videos aprovechó este tema para hacer un nuevo viral, el cual acumula miles de reproducciones en Instagram, Facebook y Twitter

El video se basa en una escena de The Office, en la que Michael Scott recluta a sus trabajadores para vender unas cartas. Sin embargo, en esta versión, el rostro de Steve Carell es reemplazado por el de Karol con tecnología de punta.

épico jajaj it's not a pyramid scheme #KarolPiramidance https://t.co/6MCjdkxUkZ

No me referiré a Michael Scott como karol dance porque es una falta de respeto con michael scott, y porque Michael Scott no sabía q estaba ante una estafa piramidal y michael scott cuando se dio cuenta lo dejó, xq michael scott es noble, no como el otro ql q no es michael scott

— Carismático! UC. (@Juan_LuisOrtega) June 4, 2020