“Soy Homonymous”: Tulio Triviño de 31 Minutos sacó carcajadas con su parodia de Anonymous

Luego de los mensajes que compartió Anonymous durante el fin de semana, personas de todo el mundo han querido bromear con la situación compartiendo memes y videos.

Quien se unió a esta moda de “parodear” el ataque de la organización cibernética fue nada más ni nada menos que el conductor de 31 Minutos, Tulio Triviño.

El querido personaje sacó carcajadas en redes sociales, ya que destapó una serie de secretos -no tan secretos- que involucran a varios famosos internacionales.

“Soy Homonymous, no no no Sinonymous… Estoy en todas partes !Juanín! Mi computador. Ra pi do”, escribió Tulio en la publicación.

Soy Homonymous, no no no Sinonymous… Estoy en todas partes !Juanín! Mi computador. Ra pi do pic.twitter.com/herrW9ghmA — Tulio Triviño (@TuIioTrivino) May 31, 2020

Lo siento amigo @varedg alguien tenia de decir algunas verdades pic.twitter.com/pqNervyXeX — Tulio Triviño (@TuIioTrivino) June 1, 2020

¡Juanín! Compra una computadora para computadoras, no podemos detenernos ahora. — Tulio Triviño (@TuIioTrivino) June 1, 2020