Vesta Lugg reveló que es lo que más le molesta que le pregunten

El mundo del espectáculo y farándula ha tenido que cambiar sus escenarios debido al coronavirus. Por este motivo, han utilizado mucho más las redes sociales para compartir con los fans y realizar videos en vivo.

En esta oportunidad, Vesta Lugg realizó un directo desde Instagram Live, donde conversó con Ignacia Antonia sobre cómo ha llevado la cuarentena.

Dentro de la conversación, ambas influencers coincidieron en que las redes sociales han sido significativas en el último tiempo, como también, comentaron que ha podido apreciarse el empoderamiento femenino en ellas.

“Creo que es bacán y las redes sociales te permiten eso: tú ser la propia princesa que quieres ser. Hace que todas, todes, podamos ser príncipes, princesas, lo que queramos ser. Por eso me gustan mucho las coronas y la tengo ahí (en su perfil) por eso”, mencionó Ignacia Antonia.

Respecto de esas situaciones, Lugg aseguró que le molesta que le pregunten cosas irrelevantes: “No hay una weá que me reviente más que en una entrevista me pregunten si estoy soltera. Me revienta, me revienta”, aseguró. “Tener un hombre a mi lado no me hace más o menos interesante”, reiteró la modelo.

Por otra parte, la joven ticktoker aseguró que en el lanzamiento de su libro, llegaron cerca de 1.200 personas y al contrario de darle importancia a su publicación, se dedicaron a preguntarle por su pololo.

“…Y eso fue más importante que hayan ido más de 1.200 personas a firmar el libro. Yo decía ‘ya, es bacán que estés pololeando, pero eso no es más importante’“, finalizó.