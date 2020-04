Anécdota “silvestre” de Pancho Saavedra desató carcajadas en sus redes sociales

View this post on Instagram

Ese fue el día en que una zorra me mordió el dedo. Estaba en un error, son animales silvestres y hay que dejarlos en Paz, me equivoqué, pensé que me haría un cariño y se lanzó rauda a morder mi dedo por que lamentablemente los turistas le dan comida y con eso le provocan un gran daño . Ella debe haber pensado que tenía una galleta en la mano. En fin, Aprendí una gran lección nunca le metas el dedo o le pases la mano a la zorra 😂