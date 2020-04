Vanesa Borghi y la ansiedad en cuarentena: “He engordado como 3 kilos”

En el programa de Instagram Live, El Aperitivo de revista Velvet, la modelo y animadora Vanesa Borghi fue entrevista por Jordi Castell.

Vanesa Borghi vive la cuarentena junto a su esposo e hijos de él, y aunque aseguró que lo importante es estar saludables, comentó que ha subido de peso debido a la ansiedad que le genera el encierro y la contingencia. “Esta cuarentena he engordado como 3 kilos, es un periodo que hay que estar tranquilo, lo importante es estar saludable y salir lo menos posible“, destacó.

Además, contó que quiere tener un bebé, pero no hay calendario. “voy a tener un hijo no más, primero porque va a tener mucha diferencia con sus hermanos, y además con uno le voy a entregar todo mi amor, uno está perfecto, pero no sé cuándo”.

Respecto de su vida laboral, la animadora aseguró que sigue trabajando con Kike Morandé, y que han grabado varios saludos debido a que no están en vivo. “Yo ya llevo 7 años (con el Kike), de verdad lo paso increíble, la gente es maravillosa, nos reímos, lo pasamos bien, es rico trabajar con gente así, yo creo que se nota en pantalla“, compartió.

Asimismo, repasó su despido del matinal “Hola Chile” de La Red, donde asegura que no le han cerrado las puertas. “En Hola Chile hay gente linda, gente educada, me dio mucha pena, pero fue totalmente entendible. Pero bueno, si mejoramos, voy a volver“, reiteró.

Por último, Borghi explicó que la televisión debe adaptarse a los nuevos tiempos y tener nuevas plataformas: “Necesita un cambio para tener una TV más de calidad, ver y escuchar lo que la gente necesita. La televisión va a seguir, los presupuestos van a cambiar, a todo el mundo le están reduciendo el sueldo“, finalizó.