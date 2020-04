Pueblo inglés realiza sus compras con ayuda de robots inteligentes debido a la pandemia

Debido a la pandemia por coronavirus Covid-19, millones de personas han tenido que realizar distanciamiento social y confinamiento para evitar el contagio.

Milton Keynes, pueblo inglés en el condado de Buckinghamshire, lo ha llevado a otro nivel y para impedir que la población salga de sus casas han implementado robots de compras que sirven de delivery.

Según consigna Reuters, los robots no llegan a las rodillas de un adulto y tienen un aspecto de “cajas de plástico lisas que van montadas sobre seis ruedas negras”. Aunque pudiera parecer una tecnología avanzada, esta lleva funcionando dos años en la zona.

Por otro lado, desde que comenzó la crisis, la demanda por este artefacto ha sido sumamente requerida, por lo que la empresa a cargo decidió que el delivery sería gratuito para el personal médico del país.

Henry Harris-Burland, de la compañía Starship que produce los robots, comentó la medida: “En este momento estamos ofreciendo entrega gratuita a todos los trabajadores del NHS dentro de la comunidad. Queremos hacer la vida un poco más fácil para estas personas en estos tiempos muy, muy estresantes“.

Shopping robots, which have been delivering groceries in the English town of Milton Keynes for over two years, have been busier than ever https://t.co/4FSdOgNdpe pic.twitter.com/baGJDLaVKz

— Reuters (@Reuters) April 25, 2020