WhatsApp lanza colección de stickers junto a la OMS

WhatsApp, en conjunto con la Organización Mundial de la Salud, crearon “Juntos en casa”, un paquete de stickers que tiene como temática el coronavirus y sus medidas preventivas.

Con ellos le podrás recordar a tus amigos que se laven las manos, hagan ejercicio o respeten el distanciamiento social, entre otras medidas.

En el mismo paquete encontrarás algunos que representan al personal de salud y a todos aquellos que se han convertido en héroes durante este último tiempo.

Los puedes encontrar en 10 idiomas diferentes: Español, Alemán, Árabe, Francés, Indonesio, Inglés, Italiano, Portugués, Ruso y Turco.

We worked together with @WHO on a new 'Together at Home' sticker pack to help people stay connected throughout this moment and beyond. Send an air high five, celebrate our medical heroes, or show love to a personal hero in your life. Available now in your WhatsApp. pic.twitter.com/6xjKylYzRd

— WhatsApp Inc. (@WhatsApp) April 21, 2020