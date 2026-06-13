;

Actor chileno avanza a fases decisivas de concurso internacional impulsado por Johnny Depp

Felipe Jorquera continúa en competencia en “The People’s Artist”, certamen que busca visibilizar talento emergente a nivel mundial.

Verónica Villalobos

Actor chileno avanza a fases decisivas de concurso internacional impulsado por Johnny Depp

Santiago

El actor chileno Felipe Jorquera continúa abriéndose paso en la escena internacional tras clasificar a las siguientes etapas de The People’s Artist, concurso respaldado por Johnny Depp que busca destacar a artistas emergentes de distintos países.

Radicado en Estados Unidos, Jorquera confirmó a través de redes sociales que logró superar las primeras fases del certamen y que actualmente permanece en competencia gracias al sistema de votación popular que define el avance de los participantes.

Necesito el apoyo de la gente chilena y de todo el mundo para avanzar. Hasta ahora el concurso va en su tercera fase y yo sigo dentro de la competición”, señaló el actor, quien llamó a respaldar su candidatura en las etapas decisivas del proceso.

Formado en actuación para cine y televisión en la Academia Matus Actores y miembro de ChileActores, Jorquera ha participado en producciones como Power Rangers Origins y Shadow of Vengeance, además de desarrollar proyectos audiovisuales independientes.

La competencia contempla premios que incluyen 25 mil dólares, una exhibición artística en Los Ángeles y una aparición en la reconocida revista Artforum. Las votaciones se extenderán hasta julio, mientras que el ganador será anunciado durante agosto de 2026.

Contenido patrocinado

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: &#039;Queríamos contarles que...&#039;

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: 'Queríamos contarles que...'

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad