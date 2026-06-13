Actor chileno avanza a fases decisivas de concurso internacional impulsado por Johnny Depp

Santiago

El actor chileno Felipe Jorquera continúa abriéndose paso en la escena internacional tras clasificar a las siguientes etapas de The People’s Artist, concurso respaldado por Johnny Depp que busca destacar a artistas emergentes de distintos países.

Radicado en Estados Unidos, Jorquera confirmó a través de redes sociales que logró superar las primeras fases del certamen y que actualmente permanece en competencia gracias al sistema de votación popular que define el avance de los participantes.

“Necesito el apoyo de la gente chilena y de todo el mundo para avanzar. Hasta ahora el concurso va en su tercera fase y yo sigo dentro de la competición”, señaló el actor, quien llamó a respaldar su candidatura en las etapas decisivas del proceso.

Formado en actuación para cine y televisión en la Academia Matus Actores y miembro de ChileActores, Jorquera ha participado en producciones como Power Rangers Origins y Shadow of Vengeance, además de desarrollar proyectos audiovisuales independientes.

La competencia contempla premios que incluyen 25 mil dólares, una exhibición artística en Los Ángeles y una aparición en la reconocida revista Artforum. Las votaciones se extenderán hasta julio, mientras que el ganador será anunciado durante agosto de 2026.