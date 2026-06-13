El Circuit de Barcelona-Catalunya volvió a ser el epicentro de la máxima tensión automovilística. En una sesión de clasificación no apta para cardíacos, George Russell (Mercedes) rugió con fuerza en Montmeló al asegurar la pole position para el Gran Premio de Cataluña con un tiempo imbatible de 1:14.679.

Sin embargo, la jornada del sábado quedó marcada a fuego por el dramatismo: un brutal accidente de Charles Leclerc que provocó una bandera roja en la Q3 y la sorprendente resurrección de Lewis Hamilton en las milésimas finales.

Mercedes sonríe, Ferrari se desangra en la Q3

Tras un fin de semana frustrante en Mónaco, George Russell demostró desde el inicio que el monoplaza de las flechas plateadas tenía el ritmo para mandar en España. El británico clavó un registro que nadie pudo bajar en el último suspiro de la tanda cronometrada.

La gran sorpresa la dio su excompañero, Lewis Hamilton. El siete veces campeón del mundo, hoy a los mandos de su Ferrari, exprimió el acelerador en una última vuelta agónica para escoltar a Russell en la primera fila, quedándose a apenas 0s064 de la gloria. Detrás de ellos, el líder del campeonato y debutante sensación de Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, se tuvo que conformar con la tercera plaza tras haber acariciado la pole provisional.

Pero la otra cara de la moneda en la casa de Maranello la vivió Charles Leclerc. Cuando la Q3 apenas arrancaba y el monegasco buscaba su primer intento rápido, perdió el control de su Ferrari en la curva 4. El auto se deslizó sin control por la grava impactando violentamente contra las protecciones. Bandera roja automática, desazón en el box italiano y un castigo severo: sin tiempo registrado en la fase final, Leclerc largará desde la décima posición.

Con una parrilla de salida sumamente ajustada (donde Lando Norris (4°) y Max Verstappen (5°) acechan a la expectativa) y las altas temperaturas prometiendo destruir los neumáticos, la carrera de este domingo en Barcelona se perfila como una batalla táctica de supervivencia absoluta.