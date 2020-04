Impresionante imagen de ciudad estadounidense antes y durante la crisis sanitaria sorprende en redes sociales

View this post on Instagram

Esta imagen se repite a lo largo del mundo. Desde que la pandemia obligó a frenar la actividad humana e impuso el confinamiento en muchos países, la contaminación aérea ha decrecido niveles récord. Los datos de la Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos ratifican que Los Ángeles es un claro ejemplo: la ciudad está manteniendo su mayor racha de aire "bueno" desde 1995. Esto no sólo son buenas noticias para el entorno, sino también para evitar muertes: según National Geographic, las pequeñas partículas contaminantes PM2.5 que se encuentran en aires sucios y que son respiradas a diario por millones de personas aumentan las posibilidades de morir por Covid-19. A pesar de los efectos negativos de esta crisis sanitaria, estamos dando un respiro al planeta. ¿Será posible desarrollar políticas ambientales que propicien a partir de ahora un mundo menos contaminado? 📷 Getty