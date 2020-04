Estos son los mangas que más han influenciado la vida de las personas en Japón

Esta semana se viralizó en Japón un tuit que dejaba en evidencia cuáles eran los mangas que más han influenciado en sus vidas a través de los años.

Los resultados fueron compartidos recientemente y tienen en los primeros tres lugares a Fullmetal Alchemist, One Piece y Gintama.

Recordemos que los japoneses son grandes consumidores de estas historias, por lo que muchas veces permiten que “la realidad supere a la ficción” y adopten características (no las sobrehumanas, por su puesto) de sus personajes favoritos.

Revisa el listado completo aquí:

The trend #私を構成する5つのマンガ (5 Manga that Define Myself) has been pretty popular in Japan. People were asked to select 5 favorite manga and share them. With a total of 627.326 participants between March 21st and April 2nd, this is the Top 50 Selected Manga. pic.twitter.com/FlWSeLT6bJ

— Weekly Shonen Jump (@WSJ_manga) April 11, 2020