Abuelita que pidió cerveza para pasar la cuarentena recibió 150 latas después de hacerse viral

La semana pasada, Olive Veronesi, de 93 años, se hizo conocida en todo el mundo luego de que se viralizara una fotografía en la que sostenía un cartel que decía “necesito más cerveza”.

Tras la viralización de la postal tomada en Pensilvania, Estados Unidos, la mujer explicó que esta bebida alcohólica es su favorita y que la toma para hacer más amena su cuarentena por el Covid-19.

Pero nunca imaginó que su inocente cartel llegaría hasta los trabajadores de la cervecería Coors, que era la que sostenía en la postal, ni mucho menos que ellos le obsequiarían más de 150 latas de cerveza.

Ahora la abuelita se encuentra feliz, ya que, como ella contó, toma una lata diaria, por lo que ahora tendrá cerveza para 150 días.

JUST IN: 93-year-old Olive Veronesi of Seminole, PA, who held up a sign at her window asking for more beer, has received a delivery from @CoorsLight. The brand tells me 150 cans arrived at her house today. pic.twitter.com/c2lfGFBBTS

— Darren Rovell (@darrenrovell) April 13, 2020