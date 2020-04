Modo cuarentena: Marvel publicó algunas de sus obras más populares de manera gratuita

Esta semana, Marvel anunció que 12 de sus títulos más populares estarán disponibles de manera gratuita a través de una aplicación para teléfonos móviles.

Obras como Civil War, Avengers vs X-Men y Captain America: Winter Soldier Ultimate, serán algunos de los cómics que podrás leer durante esta cuarentena.

Para acceder a estos cómics digitales, sólo hay que descargar la aplicación “Marvel Unlimited”, la que está disponible en App Store y Google Play. Una vez hecho, hay que seleccionar la opción “Free Comics” y listo.

Estos son los 12 cómics que podrás disfrutar de manera gratuita.

Avengers vs. X-Men

Civil War

Amazing Spider-Man: Red Goblin

Black Panther by Ta-Nehisi Coates Vol. 1

Thanos Wins by Donny Cates

X-Men Milestones: Dark Phoenix Saga

Avengers: Kree/Skrull War

Avengers by Jason Aaron Vol. 1: The Final Host

Fantastic Four Vol. 1: Fourever

Black Widow Vol. 1: S.H.I.E.L.D.’S Most Wanted

Captain America: Winter Soldier Ultimate

Captain Marvel Vol. 1: Higher, Further, Faster, More