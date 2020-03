Alumnos de la UDEC realizaron la fiesta mechona con un masivo evento en Habbo

View this post on Instagram

Con éxito se desarrolló la bienvenida mechona 2020 en modalidad virtual. En la instancia, pudimos conocer a Álvaro, Constanza, Carolina, Verónica y otros compañerxs. Además, los mechones pudieron compartir con otros miembros de la carrera y resolver algunas dudas. Felicidades a todxs y bienvenidxs.