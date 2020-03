Sacerdote dio misa por Facebook debido al coronavirus, pero olvidó desactivar los filtros

Esta semana, un sacerdote decidió realizar una misa a través de Facebook, con el objetivo de mantener la distancia social por el coronavirus.

Pese a que la medida fue muy bien recibida por los feligreses, hubo una situación que desató carcajadas en la red social, y es que el religioso olvidó desactivar los filtros de la plataforma.

El sacerdote de la localidad de Polla, Salermo, apareció con efectos de cascos robóticos, pesas de ejercicio, sombreros, lentes de sol, disfraz de mago y cara de gato, entre otros, todo mientras oraba frente a cientos de personas.

In Italy today, a priest decided to live-stream a mass due to COVID-19. Unfortunately he activated the video filters by mistake. pic.twitter.com/zu2qwAlCyT

