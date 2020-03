Joven que lamió productos en un supermercado de EE.UU fue arrestado por terrorismo

Esta semana se viralizó un video que muestra a un joven estadounidense lamiendo varios productos en un supermercado, en plena pandemia mundial por el coronavirus.

Pese a que en un principio no se sabía la identidad del joven, muchos usuarios de redes sociales arremetieron contra él y lo criticaron brutalmente por su irresponsabilidad.

Días después, el sujeto que publicó el video en Snapchat fue identificado como Cody Pfister, de 26 años, quien fue arrestado por el Departamento de Policía de Warrenton.

“Ha sido puesto bajo custodia. Los cargos dependerán de la Oficina del Fiscal del Condado de Warren”, señaló la institución en sus redes sociales, agregando que “el video ha ganado atención global y hemos recibido numerosos informes locales, residentes cercanos y gente de los Países Bajos, Irlanda y el Reino Unido“.

“Nos tomamos estas quejas muy en serio y queremos agradecer a todos los que informaron sobre el video para que se pudiera solucionar este tema”, sentenciaron.

"Who's afraid of the coronavirus?" Cody Pfister, 26, taunts in a video he later posted to social media. https://t.co/1UHlopy0Xc

— Riverfront Times (@RiverfrontTimes) March 25, 2020