Amor en cuarentena: Joven le envió su número a su vecina con un dron para tener cita virtual

Un fotógrafo de Nueva York, llamado Jeremy Cohen, se las ingenió para invitar a “salir” a su vecina en medio de la cuarentena que enfrentan varios países debido al coronavirus.

Todo comenzó porque el joven siempre veía a la mujer bailar desde su balcón, cuando ella salía a la terraza del edificio de enfrente a tomar el aire. Un día cualquiera, cruzaron miradas y se saludaron.

Sin embargo, eso no fue suficiente para Jeremy, ya que quería conocerla más y poder conversar con ella.

Fue por esta razón que tomó la arriesgada decisión de escribir su número de celular en un papel, pegarlo en un dron y enviárselo.

Esto pudo observarse en un video que publicó en sus redes sociales, recopilando los momentos de la historia. “No puedo creer que esto funcionara de verdad y sí, es una historia real”, escribió en su publicación.

I can’t believe this actually worked and yes this is a real story pic.twitter.com/X5KbBl0qIe

— Jeremy Cohen (@jerm_cohen) March 22, 2020