¿Cómo enfrentar la cuarentena en pareja?: “Van a surgir problemas y no hay que aguantarse, hay que enfrentarlos”

Muchas parejas se están viendo enfrentadas a compartir más tiempo del acostumbrado, en medio del aislamiento producto de la cuarentena a la que la pandemia del coronavirus nos está obligando. En esta situación excepcional “se generan situaciones bastante complejas. Van a surgir problemas y no hay que aguantarse, hay que enfrentarlos pero de manera positiva” aseguró, como experto en parejas, Ricardo Cariaga.

En entrevista con Ciudadano ADN, Cariaga entregó recomendaciones para enfrentar esta nueva situación. “Hay que sentarse a planificar espacios dentro de la casa y roles para cada uno. Y también espacios para estar solos. Decir ‘de 7 a 8 yo hago lo que yo quiero’. También hay que planificar la entretención. La clave para pasar todo esto es la planificación”.

La división de roles y responsabilidades también es fundamental. “Si la mujer cocina, lava los platos, y todo ese rato yo estoy mirando televisión, va a haber una sensación de injusticia”, afirmó el experto. “En cambio, si digo que el fin de semana me hago cargo yo, está negociado”. Incluso, “si el otro no tiene la expertise, está haciendo el esfuerzo. Hay que valorar lo positivo y no lo negativo. Y tener cuidado con las quejas, que son pedidos, pero se toman como un ataque”.

Un tema no menor es la intimidad en pareja en tiempos de contagios, aunque para Cariaga no debería ser un problema. “Si mi pareja está contagiada, no hay ninguna posibilidad de que yo no me infecte”, aclaró, aun cuando puede presentarse un problema serio cuando uno de ellos esté contagiado y el otro deba seguir saliendo a trabajar.

La academia de Cariaga, cuyos eventos presenciales están naturalmente suspendidos, se ha trasladado a las plataformas digitales. En su sitio web es posible acceder a terapias online a cargo de su equipo de psicólogos, “preferentemente en horario nocturno, cuando los niños ya están durmiendo”. También hay vivos a través de Instagram, “donde la gente nos puede preguntar todo lo que nos puede preguntar”. Entre las consultas más frecuentes, contó el experto, está la preocupación por el encierro de semanas y lo que se viene en la relación de pareja. “Hay conflictos que se van a dar sí o sí en este espacio y tiempo”.