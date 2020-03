Famosa plataforma de películas volvió a funcionar en medio de la crisis mundial por coronavirus

Durante esta jornada, la famosa aplicación que ofrecía películas de forma ilegal, Popcorn Time, anunció su regreso en medio de la cuarentena del coronavirus a nivel mundial.

La plataforma conocida como el “Netflix de la piratería” fue cerrada durante el 2014 por la dura batalla de los derechos reservados de las cintas que ofrecía.

A través de su cuenta de Twitter, los responsables de la página anunciaron una nueva versión de la app, la que ofrecerá películas y series en streaming mediante el uso de BitTorrent.

Como esta aplicación ofrece contenido ilegal, se espera que no dure demasiado antes que sea dado de baja nuevamente.

Love in the Time of Corona Version 0.4 is out ! Get copy from https://t.co/mD4R2iY7Rl

— Popcorn Time (@popcorntimetv) March 17, 2020