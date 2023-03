En la noche de este lunes 20 de marzo, Soledad Onetto tuvo su debut en Teletrece. O más bien, su redebut en las pantallas de Canal 13, debido a que volvió a la señal televisiva donde fue uno de sus rostros hace 12 años. La periodista que previamente tuvo una larga estadía en Mega, fue presentada por su compañero en la conducción, Ramón Ulloa, quien la recibió con un beso en la mejilla.

“Qué gusto. Un beso de inicio de trabajo (…) Me sumo a un trabajo notable que han estado haciendo en este departamento de prensa. Así que un millón de gracias por recibirme con tanto cariño“, fueron las primeras palabras de Soledad Onetto en su vuelta al canal del Grupo Luksic. Y tras ello, prosiguió con la conducción habitual del noticiero.

“Son tiempos muy desafiantes para Chile”

Eso sí, previamente, la periodista se refirió a su regreso a Canal 13 y a su debut en Teletrece. “Yo me sumo a una propuesta que ya está hecha y en que el formato me parece muy atractivo. Son tiempos muy desafiantes para Chile y donde se requiere mucha información“, comentó.

“Pasamos por el estallido social, ya pasamos por una pandemia, está en curso un gobierno donde también ha habido cambios económicos a nivel mundial. Y en Chile, y en todo este contexto tan desafiante hay mucho que decir y explicar (…) Creo que la noticia es la gran protagonista, y en eso está muy bien elaborado el proyecto al que llego a sumarme. De cómo poner la noticia en el centro”, añadió.

“Teletrece claramente es diferente a la oferta”

Más adelante, se refirió a cómo funciona actualmente Canal 13. “Tú como telespectador te quedas con lo que tú quieres quedarte y vas captando. Pero escuchas a un Carlos Zárate o un Libardo Buitrago, o a un experto en política o economía. Y al mismo conductor que va entregando ciertas herramientas para el análisis de esa noticia, y eso creo que es muy valioso“, explicó.

“Pienso que Canal 13, y no solo en el noticiario central, porque también lo hemos visto en sus matinales, siempre está proponiendo formatos diferentes. Y si hay algo que a mí no me gusta de la televisión actual, siendo parte del sistema, es que todo se estandarice (…) Creo que es muy interesante que aparezcan propuestas diferentes. Y, en ese sentido, Teletrece es claramente diferente en la oferta“, complementó.

Posteriormente, habló sobre como iba a afrontar su redebut. “El día que se pierda el nervio uno se retira de esto. A mí, al volver a Canal 13, se me vienen a la mente muchas imágenes y momentos vividos, donde yo me inicié y que fueron parte importante de mi carrera. Además, he hecho muchos formatos distintos y el nerviosismo no se pierde ni tampoco las ganas de estar ahí”, manifestó.

Finalmente, sobre su estancia en Canal 13, Soledad Onetto señaló que “me he sentido muy querida. Son todos muy cariñosos. Fue rico encontrarme con el equipo técnico, con el equipo periodístico. Hay muchos nuevos también y es interesante ver esa nueva generación, desafiante para nosotros como profesionales… Ver cómo ellos abordan el periodismo y ver qué esperan de esta profesión”.