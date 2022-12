La entrevista que realizó Mónica Pérez a don Humberto, uno de los damnificados por el voraz incendio que afectó este jueves a Viña del Mar, se viralizó rápidamente en redes sociales, donde se criticó el manejo de la periodista de Canal 13 frente a la tragedia que vivía el entrevistado y su familia.

“¿Cómo va a pasar navidad?”, preguntó la comunicadora, lo que emocionó a don Humberto, provocando el fin de la entrevista. Momento que fue repudiado por los usuarios de redes sociales y que estableció un récord de denuncias frente al Consejo Nacional de Televisión, sumando más de 3 mil quejas.

Mónica Pérez habló sobre lo ocurrido con LUN, donde explicó que estuvo con el entrevistado y su familia durante todo el día, por lo que se creó un laso de confianza, donde el hombre, fuera de cámara, le había comentado los planes que tenían para pasar navidad en medio de la tragedia junto a otras familias afectadas por el incendio.

Sobre esto, la periodista dijo que “cuando le pregunté en vivo se emocionó y yo también. Humberto ahí se emociona por otra cosa personal de él. Nos emocionamos los dos. Había sido un día dura para él. Saqué la cámara de encima, no quería que él estuviera expuesto y no supe reaccionar bien, lo corté muy rápido y me salí para no exponer su dolor”.

“Hoy justamente Humberto me llamó”

Pérez cuenta que cuando comenzaron las críticas por la pregunta se preocupó por haber ofendido a la familia con la que pasó el día. “Jamás hubo intencionalidad en la pregunta, jamás haría algo así. Y hoy justamente Humberto me llamó en la mañana“, confesó la reportera.

La periodista cuenta que luego de la ola de críticas recibió un llamado de Don Huberto, quien le dijo “Mónica, por favor, no le haga caso a nadie, usted nos acompañó todo el día, así que no se preocupe, ustedes no hizo nada yo no me sentí mal ante su pregunta“, lo que habría provocado las lágrimas de la corresponsal.

“Imagínate la generosidad de Humberto, que dentro de todo lo que le está pasando se dé un tiempo para preocuparse por mí, por llamarme“, contó Mónica Pérez.