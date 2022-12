El sábado 24 de diciembre, en la víspera de Nochebuena, Mónica Pérez realizó una desafortunada pregunta a una de las víctimas del incendio en Viña del Mar. La periodista de Canal 13 fue tan fuertemente criticada a raíz de este despacho que hizo para el canal del Grupo Luksic, que incluso su caso escaló al CNTV.

Todo partió cuando se encontró con un damnificado viñamarino. “Usted don Humberto me contaba que lo perdió todo, o sea quedó con lo que tiene puesto… ¿Cómo va a celebrar la Navidad mañana? ¿Qué piensa hacer?“, le preguntó Mónica a la víctima del incendio durante la edición central de Tele13.

Ante esta pregunta, para empeorar aún más la situación, el sujeto reaccionó sorprendido y se quebró ante la desafortunada consulta de la periodista. “Pucha, no lo quería hacer llorar… Ya, no se preocupe“, replicó la conductora de Tele13, quien no pudo consolar y detener las lágrimas del damnificado por el incendio.

Más de 3.000 denuncias, un récord anual

Tras este incómodo momento, la entrevista de Mónica Pérez y su desempeño durante ella, fue duramente criticado. Y no solo en las redes sociales, donde llegó a ser trending topic producto de los cuestionamientos que recibió. También en CNTV recibió más de 400 denuncias de usuarios en tan solo en una pocas de horas.

Y según consignó Página 7, a la fecha, son más de tres mil las denuncias que acumula CNTV contra la entrevista de Mónica Pérez al sujeto damnificado por el incendio en Viña del Mar. De esta manera, este despacho de la periodista Canal 13, se transformó en la emisión televisiva más reclamada en lo que va del año.

“Se han recibido más de tres mil denuncias por la emisión de Teletrece Central del 23 de diciembre, que aluden a la periodista Mónica Pérez“, indicaron desde CNTV a Página 7.

Finalmente, al mismo medio, el órgano estatal informó que los reclamos se fundamentan en el “trato denigrante hacia una persona que lo perdió todo” y que además “aluden a temas de ética periodística“.