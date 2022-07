“Tenemos que respetar”: Periodista de Mucho Gusto protagonizó tenso momento durante despacho en vivo

Este viernes se vivió un tenso momento durante la transimisón de Mucho Gusto, instancia que invlucró al periodista Danilo Villegas y a un locatario de la comuna de La Florida.

En concreto, el profesional se encontraba en un móvil directo desde La Florida, entregando información sobre el operativo efectuado por la municipalidad del sector, con el fin de erradicar el comercio ilegal en las inmediaciones de la estación del Metro Vicuña Mackenna. En ese instante, Villegas fue interrumpido por un transeúnte.

“¿Con quién está hablando Danilo?”, preguntó Karla Constant preocupada.

“Es que estamos pidiendo un poco de respeto, estamos hablando, no se me meta al micrófono, pues amigo, si no tenemos problema” respondió el periodista.

Luego, el periodista le dio la palabra al sujeto, quien, al parecer, era uno de los vendedores ambulantes afectados por el desalojo. “Es que no se le da la oportunidad para que la gente hable”, indicó.

“Yo tengo mucha gente que trabajaba acá, y sé la realidad de muchos de los que estaban acá: trabajos indignos, en donde no te pagan“, agregó la persona.

“Entonces, de repente, sacan un permiso y tienen la posibilidad de vivir tranquilos, con un poco más de comodidad, y mira lo que pasa. Me indigna, porque hay mucha gente que reclama sin saber más allá”, dijo.

Luego de las palabras de la persona, Villegas pidió un minuto para hablar, lo cual no fue considerado por el sujeto, quien quería continuar con su testimonio.

Tras a esto, Danilo tomó el micrófono para agregar: “Perfecto, pero nosotros también estamos trabajando, por eso se le estoy pidiendo también”.

“Le permito que hable, pero usted no puede venir a interrumpir si estamos al aire”, agregó Villegas.

Desde el estudio, Karla Constant agregó: “Pero si está hablando bien”, mientras en La Florida ocurría la discusión, la cual no se pudo entender del todo, producto del cruce de palabras.

“Danilo, pero escucha al caballero”, dijo José Antonio Neme.“Él está diciendo algo, a lo mejor lo dijo de una manera agresiva, no sé, es que yo quería escuchar al caballero”, agregó el animador de Mucho Gusto.

Ya con un ambiente más calmado, Danilo retomó el despacho para explicar lo sucedido. “Cuando estamos hablando viene a hablar encima. Nosotros no tenemos problema, alrededor tenemos muchas personas que se encontraron con la situación que en el lugar donde trabajan no pueden ejercer el comercio“, indicó.

“Entonces, no hay ningún problema, vamos a dar el espacio, pero claro, tenemos que respetar. No es más que eso, no existe una censura y nada por el estilo”, finalizó.