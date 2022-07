En horas de la noche del jueves fueron desalojados 270 puestos de comercio ambulante en la comuna de La Florida, específicamente en los alrededores de las estaciones de Metro Vicuña Mackenna y Bellavista de La Florida. La acción se enmarca en el plan de recuperación de espacios públicos impulsado por el gobierno central.

Toldos y cableado eléctrico ilegal fueron parte de los puntos que carabineros y personal de seguridad comunal tuvieron que enfrentar y desmantelar.

El gerente de Metro, Felipe Bravo, contó que son tres ejes los que contempla este plan: el primero, la mayor presencia policial; segundo, la colaboración con las instituciones (municipalidades, delegación regional, policías); y tercero, devolver los espacios públicos a la ciudadanía.

El plan comenzó a concretarse en 18 de julio pasado. Según informaron desde Carabineros, han sido más de 600 controles los realizados desde entonces hasta la fecha, con más de seis personas detenidas por diferentes delitos, tres de ellas por órdenes judiciales pendientes.

La delegada presidencial metropolitana, Constanza Martínez, valoró el rol de las municipalidades en este trabajo, quienes “asumen la responsabilidad de enfrentar los problemas”. Agregó, además, que apunta a que “se note que se vuelve a sentir la presencia del Estado”.

Sobre las próximas intervenciones, la delegada aseguró que serán materia de evaluación los próximos puntos, a los que se sumarían, junto con las dos estaciones de La Florida, las ya intervenidas estaciones Santa Ana, Universidad de Chile, Plaza de Armas y La Cisterna. “Se ha dado un trabajo tranquilo, ordenado y muy coordinado con Carabineros. Estamos contentos y esperanzados con seguir avanzando en este camino”, resumió.

Por su parte, el alcalde de La Florida, Rodolfo Carte, apuntó a que la recuperación de las estaciones de Metro “es un gesto profundamente democrático”. Agregó también que el fin no debería ser “echar a los comerciantes. Tiene que haber un reposicionamiento de los comerciantes que legítimamente necesitan trabajar: aquella pensionada que tiene una pensión miserable; el discapacitado que no tiene otra oportunidad de trabajar, o el artista que la ciudad no le entrega espacio, a ellos hay que abrirles lugar y no permitirle a aquellos que actúan con la fuerza bruta arriendan el lugar, subarriendan, prestan dinero, ejercen comercio sexual o trafican droga”.

¿En qué consiste el trabajo?

Las intervenciones en las estaciones de Metro consideran tres etapas: la primera es el despeje del lugar, con avisos a los comerciantes por parte de los funcionarios policiales y los guardias de la red subterránea; la segunda es el copamiento de los lugares, con turnos reforzados y rotativos del personal de seguridad; y la tercera es la fiscalización, no solo de Carabineros o la Policía de Investigaciones (PDI), sino también con el Servicio de Impuestos Internos (SII) y Aduanas.

Comerciantes responden

Algunos de los trabajadores irregulares desplazados de las estaciones de La Florida se refirieron a la situación.