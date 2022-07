Este jueves tuvo lugar una nueva emisión de Zona de Estrellas, programa donde Adriana Barrientos volvió a referirse a su conflicto con el animador Sergio Lagos.

Fue en junio del año pasado cuando La Leona reveló que el conductor de Aquí se Baila no le tenía buena onda. Esa es la misma razón por la que ella no figura en los programas que anima el rostro de Canal 13.

En esa ocasión Adriana Barrientos dijo sobre Sergio Lagos: “Desde el 2004 me tiene vetada. No es chacota, estoy súper sentida con él“.

También, reveló que ese problema inició cuando la llamaron para formar parte de La Granja VIP, el famoso reality show. Sin embargo, no logró sumarse por supuesto pedido del mismo Lagos, quien no quiso tenerla en su equipo.

Los nuevos dichos de Adriana Barrientos

En el más reciente programa que es emitido por Zona Latina, hablaban del regreso del espacio televisivo, Acoso Textual. Este sería conducido por Sergio Lagos.

En ese sentido, Hugo Valencia dijo: “Mira que está triste Adriana (Barrientos). Lamentablemente, te acabamos de informar que no serás convocada a ese programa”.

Fue allí cuando Raquel Argandoña le preguntó a La Leona: “¿Por qué (Sergio) te tiene mala onda?”. Adriana Barrientos indicó: “No sé por qué me tiene mala. Cada vez que él está en algo, yo vetada. Ese hombre me hizo la cruz, no tengo idea por qué“.

Ante esto, Valencia aseguró que Sergio Lagos desmintió esto y ella replicó: “Si dijo que no era verdad, que me llamen, que me lleven y me cierran la boca contratándome”.