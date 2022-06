Muchos años han pasado desde que en el 2008 Edmundo Varas causara furor por su participación en el reality Amor Ciego. El joven que protagonizó momentos inolvidables como cuando dijo “tranquilo papá” a Félix Soumastre y le cantó Solo para ti (canción de la banda Camila) a la modelo Carolina Bastías, lleva un importante tiempo alejado de la pantalla.

Distanciamiento de la televisión que fue tema durante su conversación en el programa Triángulo de Canal 13. En dicha instancia, el ex chico reality contó las razones de su alejamiento del mundo del espectáculo y cómo ha rehecho su vida desde que dejó la vida de famoso.

Sus días fuera de la farándula

“Más que tomar distancia de la televisión fue algo que fluyó. Fue súper espontáneo. A mí me encanta esto, las comunicaciones, y tomé distancia no siendo consciente”, explicó Edmundo Varas, previo a revelar que no le dieron la oportunidad de seguir en la televisión.

“Cuando te llaman y no se da la oportunidad de desarrollar, poder comunicar, ser notero, o ser parte de un programa, jurado… Uno tiene que buscar las herramientas que te permitan desarrollarte en el área profesional”, declaró el ganador de Amor Ciego.

Sin embargo, a pesar de que no ha tenido suerte con las comunicaciones, el ex chico reality ha sabido salir adelante. “Hoy en día soy preparador físico, estoy estudiando en la facultad de educación y ciencias sociales de la universidad de Andrés Bello en formación y programación de neurolingüística y tengo una empresa de limpieza“, afirmó quien también se candidateó como concejal por Estación Central en el 2021.

Por último, Varas da prácticamente por terminada su etapa como chico reality. “Yo creo que es difícil que vuelva, por el costo, la exposición… A mí me ha costado mucho reinventarme, estamos en una sociedad que te castiga“, sentenció.

Revisa la entrevista a Edmundo Varas a continuación