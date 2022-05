“Voh te vení conmigo”: final de “La Fiera” deja ola de comentarios en las redes sociales

Este miércoles, TVN emitió el último capítulo de La Fiera, entrañable teleserie cuyo final pasó a la historia por una frase que forma parte de la memoria colectiva: “Voh te vení conmigo”.

Dichas palabras corresponden a la escena que marca el epílogo de la ficción, cuando Catalina Chamorro va en busca de Martín Echaurren arriba de su caballo. La historia data de 1999 y la sociedad de ese entonces estaba acostumbrada a que el galán tomara la iniciativa.

Sin embargo, el personaje de Claudia Di Girólamo no era la clásica heroína de las tramas románticas de la época. Más bien era una mujer de carácter fuerte, dominante y que no mostraba ni un ápice de sus sentimientos frente a los demás. Y muchas veces trató de mantener lejos a Martín, rol a cargo de Francisco Reyes.

Pero la teleserie no sólo se caracterizó por sus protagonistas. Se trató de un elenco destacado que tuvo personajes entrañables, como el avaro Ernesto Lizana (Alfredo Castro) y su esposa, la tierna Rosita Espejo (Amparo Noguera).

También estuvo “DJ Katia”, papel que encarnó Tamara Acosta y que representó a la juventud de la época. Y en la vereda de los villanos está Aline Kuppenheim y su interpretación de Magdalena, conocida como “La Joyita”.

La emisión del último capítulo dejó una ola de reacciones en las redes sociales, entre memes, comentarios y recuerdos. La frase “Voh te vení conmigo” se convirtió en lo más comentado en Twitter.

— Del Baúl de las Teleseries (@BaulTeleseries) May 25, 2022

El 90% de los chilenos nos sabemos el texto de memoria de esta escena final de la Fiera. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas #VohTeVeniConmigo

Que linda Claudia Di Girolamo, no hizo falta ni un escote ni nada para la protagonista de "La Fiera", un personaje que será recordado de generación en generación ❤️ #VohTeVeníConmigo

— Juan Pablo 🌳 (@jottabiologo) May 25, 2022

Definitivamente el final de La Fiera es mi favorito. Esa última escena de Catalina galopando, esa sonrisa cómplice y sin beso de cierre, en total coherencia a todo el desarrollo de la historia. No volverán a existir teleseries como estas!! ❤🐎 #VohTeVeníConmigo #InésEnPeligro pic.twitter.com/0PochRdqR9

20:00 hrs ,lluvia toda la familia reunida, ahora muchos ya no están, los abuelos, los tíos, los padres ,ya me fui a la chucha que nostalgia ,eramos felices y no lo sabíamos 😭😭😭😭#VohTeVeníConmigo

— leticia pizarro (@letychina26) May 25, 2022