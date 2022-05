Los últimos días han estado difíciles para Pablo Vargas. El exbailarín de Rojo en más de una ocasión ha alertado a sus seguidores de Instagram que se encuentra en una situación compleja y hasta peligrosa. Sin olvidar que en varios mensajes ha solicitado incluso protección y alojamiento.

“Quiero dejar constancia que si desaparezco, es por una conspiración del supuesto hermano… Y lo más triste, mi mamá y familia. No quería llegar a esto pero necesito protección“, escribió en una historia de Instagram.

“Es por la herencia de papá”

Según lo que dio a entender posteriormente el bailarín y también periodista, el difícil momento que está viviendo se debe a la muerte de su papá y a la herencia que dejó. “Alguien me podría ayudar con alojamiento unos días, mientras me levanto de este tremendo golpe. Muchas gracias. Nunca pensé que llegarían a esto. #Help #Ayuda es la única manera de defenderme de lo malo que son, y es por la herencia de papá“, expuso Vargas.

“No pasa por una cosa de vida. Sin embargo, algo hacen y esta es la única forma de defenderme de todos. Una tristeza tremenda… No quería llegar a esto. Sin embargo, es por algo”, agregó más adelante, mientras compartió una foto en la que aparecen velas y cruces.

“Este es mi fundamento. Homenaje a papá y estuve solo. Y por favor estaba tan feliz de homenajear a mi padre… Y solo pero la maldad no”, posteó después el ex bailarín de Rojo.

“Muchas gracias a todos dejando en claro constancia, porque no sé que esperar, jamás le haría daño a mi familia. Sin embargo mi corazón se partió. Por hoy, solo necesito apoyo (buenas vibras, bendiciones, etc.) Porque nunca lo esperé. Yo, con poco soy feliz. Buenas noches y de verdad, se sintió el cariño”, cerró Pablo Vargas.

A continuación revisa las historias que subió el ex bailarín de Rojo