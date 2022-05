“Ya lo notaban extraño”: los motivos de la salida de Gonzalo Ramírez del Buenos Días a Todos

El pasado miércoles el periodista Gonzalo Ramírez anunció que dejará la conducción de Buenos Días a Todos de manera temporal. A través de sus redes sociales, el comunicador reveló que por razones de salud se tomará un descanso de su trabajo en el canal y no estará en el matinal en los próximos días.

“Les cuento por esta vía que me ausentaré un tiempo del matinal por recomendación médica. Es muy importante para mí comunicarlo, y que respeto mucho a la teleaudiencia. Agradezco a quienes gustan de mi trabajo y me siguen. Y por supuesto a mi equipo. Un abrazo”, expuso el periodista a través de su cuenta en Instagram.

Los motivos de la ausencia

El periodista Hugo Valencia dio más detalles acerca de la situación del conductor de Buenos Días a Todos.

“TVN dice que no va a lanzar ningún comunicado, no van a entregar ningún antecedente más que el que ya conocemos a través de lo que dijo Gonzalo. La información que manejo es estrés, venía sometido a una presión, no sé si es netamente laboral o también personal”, reveló el panelista del programa de farándula.

Adversa condición médica de la que el resto del equipo del matinal pudo darse cuenta. “Sus compañeros ya lo notaban un poco extraño, ha bajado mucho de peso, está muy delgado, se le ha caído el pelo”, agregó Valencia.

Se espera que apenas logre recuperarse, Gonzalo Ramírez vuelva a la conducción de Buenos Días a Todos. Mientras que, todavía se desconoce cuántos días necesitará para estar en óptimas condiciones para su regreso a la televisión.